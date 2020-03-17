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O ülkede korkunç olay! Corona virüsü var diye doktorlar yanaşmadı! Genç kızın tedavisi...

Dünya genelinde 180 bini üzerinde kişide tespit edilen vakası nedeniyle ülkeler alarmda! Corona virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 439 kişide ise corona virüs vakası tespit edildiği 'dan ülkesi Bangladeş'e dönen genç kız koronavirüsü iddiası nedeniyle hayatını kaybetti. Doktorların corona virüsü olabilir diye tedavi etmeye yanaşmadığı genç kız hayatını kaybetti. Bangladeş'te 8 coronavirüs vakası görülüyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 12:49 ABONE OL
O ülkede korkunç olay! Corona virüsü var diye doktorlar yanaşmadı! Genç kızın tedavisi...

Kanada'da eğitim gören Bangladeşli genç kız, corona virüsün Kanada'da yayılması nedeniyle ülkesine döndü.Mide ağrısı neeniyle gittiği hastanede ise korkunç bir tepkiyle karşılaştı. Doktorlar tarafından corona virüse yakalanmış olabileceği ihtimali nedeniyle genç kızı tedavi etmeyi reddetti. Doktorların ihmali genç kızın hayatına mal oldu.

KORONA VİRÜSÜ OLDUĞU GEREKESİYLE TEDAVİ UYGULAMADI

Najma Amin (24), Kanada'nın Regina Üniversitesinde lisans eğitimine devam ediyordu. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve yayılarak dünyaya yayılan korona virüsün Kanada'ya sıçramasının ardından Amin, 9 Mart'ta Bangladeş'e döndü, 13 Mart'ta mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak hastane görevlileri, Amin'de korona virüsü olduğu gerekesiyle tedavi uygulamadı. Genç kız hastanenin ihmali sonucunda hayatını kaybetti.
Baba Amin Ullah'ın, mide ağrısı nedeniyle Dakka Medikal Kolej Hastanesi'nde tedaviye başladığını söyledi.

HEMŞİRE "BU HASTADA KORONA VİRÜS VAR" DİYE BAĞIRDI

Najma'nın durumunun biraz iyileşmesiyle rahat nefes aldıklarını söyleyen Ullah, hemşirenin Kanada'dan geldiğini öğrendiği Amin'in ateşini ölçtüğünü ifade etti. Hemşire'nin "bu hastada korona virüs var" diye bağırdığını ifade eden Baba Ullah, doktor, hemşire ve çalışanların koşarak odayı terk ettiğini ifade etti. Najma'nın korona test sonucunun negatif çıkmasının ardından maske ve eldiven giyerek kızının yanına girdiklerini sözlerine ekleyen Ulah, çok geç kaldıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan hastane yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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O ülkede korkunç olay! Corona virüsü var diye doktorlar yanaşmadı! Genç kızın tedavisi...
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