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istasyonunda kanlı saldırı: 5 ölü

Giriş Tarihi: 17.3.2020 ABONE OL
Petrol istasyonunda kanlı saldırı: 5 ölü
ABD'nin Missouri eyaleti Springfield kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Springfield Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, petrol istasyonuna giren silahlı saldırganın, çalışanlardan ve o anda oradaki müşterilerden 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi. Olay yerine gelen 2 polisle girilen çatışmada, bir polis memurunun hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı, yaralı polisin hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği ifade edildi. Zanlının daha sonra içeride kendi silahından çıkan kurşunla öldüğü bildirildi.
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Petrol istasyonunda kanlı saldırı: 5 ölü
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