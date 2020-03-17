Petrol istasyonunda kanlı saldırı: 5 ölü

ABD'ninMissouri eyaleti Springfield kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Springfield Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, petrol istasyonuna giren silahlı saldırganın, çalışanlardan ve o anda oradaki müşterilerden 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi. Olay yerine gelen 2 polisle girilen çatışmada, bir polis memurunun hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı, yaralı polisin hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği ifade edildi. Zanlının daha sonra içeride kendi silahından çıkan kurşunla öldüğü bildirildi.