Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının 6. yılı

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ürkıye, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhak etmesinin altıncı yıl dönümünde, ilhakı tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."