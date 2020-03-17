Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının 6. yılı

’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının 6. yılı

Giriş Tarihi: 17.3.2020 ABONE OL
Türkıye, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhak etmesinin altıncı yıl dönümünde, ilhakı tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının 6. yılı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA