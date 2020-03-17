Son dakika: ABD ile Çin arasında corona virüsü tartışması! Trump, 'Çin Virüsü' dedi, Çin çok sert yanıt verdi...

Coronavirüs salgınının çıkış noktası Çin'de hayat normale dönerken, ABD virüs ile mücadelesini sürdürüyor. ABD'de ölü sayısı 85'i aşarken, 4 bin 661 kişide vaka görüldü. Trump ülkede olağanüstü önlemleri hayata geçirirken, bir yandan da yaptığı paylaşımlar ve olay sözleri ile dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili son sözleri büyük tepki çekti.

'ÇİN VİRÜSÜ' DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Trump son paylaşımında, corona virüsünü, 'Çin Virüsü' olarak tanımladı. Bu ifadelerin ardından Çin, ABD'ye öfke kustu. Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang yaptığı açıklamada, "Virüsü Çin ile bağlantılamak bir damgalama şeklidir. Buna kesinlikle karşıyız ve çok şiddetli şekilde öfkeliyiz" dedi.

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TRUMP NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Trump, "ABD, Çin virüsünden etkilenen bilhassa havayolu ve diğerleri gibi endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullanmıştı

"TANRI ABD'Yİ KORUSUN" PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKTİ

Çok önemli kararları bile Twitter paylaşımları ile duyuran Trump, dün yaptığı bir paylaşımla da dünyanın dikkatini çekmişti. Trump, "Tanrı ABD'yi korusun" ifadelerini paylaşırken, çok sayıda kişi paylaşımın altında ABD'nin sağlık sistemini eleştirmişti. ABD'de yetersiz testler ve paralı sağlık sistemi halk tarafından eleştiriliyor.

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