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Son dakika: 'daki Türkler corona virüsü nedeniyle tahliye ediliyor

Son Dakika Haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarının () gerçekleştireceği 34 seferle 'ye getirilecek 3 bin 614 vatandaştan 108'i Münih'ten 'a hareket etti. Münih'ten hareket eden ilk uçaktaki 108 yolcu, Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul ve 'deki yurtlarda karantinaya alınacak. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 13:42 ABONE OL
Son dakika: Almanya'daki Türkler corona virüsü nedeniyle tahliye ediliyor

Yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta, 2'si bebek olmak üzere, 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkezi olarak açıkladığı Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığına isim bildiren vatandaşlar, gün içinde Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin'deki havalimanlarından Türkiye'ye hareket edecek.

Tüm uçuşların olduğu havalimanlarında ilgili başkonsolosluk görevlileri de vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hazır bulunuyor.

Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

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Son dakika: Almanya'daki Türkler corona virüsü nedeniyle tahliye ediliyor
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