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Son dakika haberi: 'da vakaları 28'e yükseldi!

Dünya genelinde peş peşe ölümlere neden olan vakalarında artış sürüyor. Son dakika bilgisine göre 'da corona virüs vaklarının sayısı 28'e yükseldi. Ülkede corona virüs vakalarını inceleyen Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada 3 kişide daha virüs tespit edildiğini ifade edildi. Ülkede 18 Mart Törenleri de iptal edildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 11:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan'da corona virüs vakaları 28'e yükseldi!

Bakü'den gelen son dakika bilgisine göre Azerbaycan'da da coroan virüs vakaları etkisini arttırıyor. İHA'nın aktardığı bilgiye göre Azerbaycan'da 3 kişide daha koronavirüsün tespit edildiği ifade edildi. Ülke genelindeki vaka sayısı 28'e yükseldi. İlk olarak Çin'de ortaya virüs dünya genelinde 7 bini aşkın kişinin ölümüne neden oldu.

3 KİŞİDE DAHA TESPİT EDİLDİ!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada 3 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 3 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 3 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 28'e yükseldi. Yetkililer vatandaşları korona virüsü tehlikesi nedeniyle tedbirli olmaya çağırdı.

18 MART TÖRENLERİ İPTAL EDİLDİ!

Türkiye Bakü Büyükelçiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü sebebiyle 18 Mart 2020 tarihinde Bakü'deki Türk ve Azerbaycan Şehitliğinde düzenlenmesi planlanan tören korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde iptal edildi.

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Son dakika haberi: Azerbaycan'da corona virüs vakaları 28'e yükseldi!
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