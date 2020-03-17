Son dakika haberi: Corona virüsünün kalbinden umutlandıran haber! Büyük başarı sağlandı

Corona virüsü ile mücadele tüm dünyada sürüyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünün merkezi Avrupa oldu. Çin'deki vaka sayısı giderek azalırken, dünyadaki coronavirüslü kişi sayısı giderek artıyor. Toplam vaka sayısı salgınının çıkış noktası olan Çin'i geçmiş durumda.

WUHAN'DA 1 VAKA TESPİT EDİLDİ

Corona virüsü ile boğuşan Çin, salgını büyük oranda savuşturdu. Çin'in Vuhan kentinde son 24 saatte yalnızca 1 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise corona virüsü şüphesiyle müşahede altına alındığı belirtildi.

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13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada 12'si Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1'i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

BÜYÜK ORANDA BAŞARI SAĞLANDI

Bu rakamlarda ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881'e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226'ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.

Yeni tip coronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.

Yeni tip coronavirüs ilk kez 2019 Aralık'ta, Vuhan'da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.

DÜNYADAKİ KORONAVİRÜS VAKASI ÇİN'İ GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip coronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.