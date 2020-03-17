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Son dakika haberi: TikTok fenomeninden akılalmaz videosu! Sosyal medya yıkılıyor…

Çin’in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünya üzerinde hızla yayılım gösteren ile ilgili son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşanırken, TikTok adlı video paylaşım uygulamasında fenomen olan isimli kadının, dünya üzerinde 5 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü ile ilgili yaptığı akılalmaz video paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bir uçağın tuvalet bölümünde çekilen videoda fenomen kadının yaptıkları dehşete düşürdü. Louise’nin çektiği videoda söylediği sözler ise dikkatlerden kaçmadı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 19:16 ABONE OL
Son dakika haberi: TikTok fenomeninden akılalmaz koronavirüs videosu! Sosyal medya yıkılıyor…

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan enfeksiyonuna ilişkin son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ederken, TikTok isimli sosyal medya uygulamasında fenomen olan adlı bir kadının, toplamda 5 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bir uçağın tuvaletinde çekilen görüntülerde detaylar akıllara durgunluk verirken, fenomenin video esnasında söylediği sözler de dikkatleri üzerine topladı.

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ! SOSYAL MEDYA FENOMENİNDEN AKILALMAZ KORONAVİRÜS VİDEOSU...

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: TikTok fenomeninden akılalmaz koronavirüs videosu! Sosyal medya yıkılıyor…
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