Son dakika haberi: Corona virüsün aşısı bulundu mu? Coronavirüsün aşısı kameralar karşısında gerçekleşti…

Corona virüsünden kaynaklanan ölümler dünya genelinde giderek artarken herkesin merak ettiği soru da yanıt buluyor. Corona virüsün aşısı bulundu mu? Dünya tarafından merak edilirken beklenen açıklama dün geldi. ABD'de virüsün aşısının bulunduğu açıklandı. ABD'nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı…

Son dakika: Corona virüsü aşısı bugün ABD'de test ediliyor | Video

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Corona virüsünün aşısı için yapılan ilk denemelerde bugün ABD'de ilk corona virüsü aşısı gönüllülere yapıldı. Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, "Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor" dedi.

VİRÜSÜN GENETİK KODLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

12-18 AY ARASINDA KULLANILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.