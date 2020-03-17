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Son Dakika Haberler | ve eşi corona virüs tedavisine olumlu cevap verdi: Taburcu oldular

ve ’un corona virüs tedavisi ile ilgili son dakika haberi geldi. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün neden olduğu COVID-19 salgını binlerce insanın ölümüne neden olurken, 80 bine yakın insan da corona virüs tedavisine olumlu cevap vererek iyileşti. Tom Hanks ve Rita Wilson, 'daki Queensland hastanesinden taburcu oldu ve şu anda evlerinde kendilerini karantinaya aldılar. Çift, geçen hafta yeni koronavirüs teşhisi konduktan sonra hastaneye kaldırılmışlardı. Hastaneye yatırıldıklarını ise ’da yaptıkları paylaşımlar ile hayranlarına duyurmuşlardı. İşte sevindiren son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 13:25 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Tom Hanks ve eşi corona virüs tedavisine olumlu cevap verdi: Taburcu oldular

Corona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, şu ana kadar 7 binden fazla insanın canını aldı ve hala 96 binin üzerinde aktif corona virüsü vakası var. Birçok siyasetçi ve ünlü isim de corona virüsü ile enfekte oldu. Bunlar arasında ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi de yer alıyor. Corona virüsü için Avustralya'da tedaviye alınan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüsün neden olduğu COVID-19 salgınından kurtulan 79,900 kişinin arasına Tom Hanks çifti de katılmak üzere. Çiftin oğlu, müjdeli haberi sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duyurdu. Corona virüsü ile mücadele veren çiftin, tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi.

MÜJDELİ HABERİ ÇOCUKLARI VERDİ

Pazartesi gecesi Instagram'da paylaşımda bulunan çiftin oğlu Chet Hanks, "Dostlarımla ilgili yeni gelişme, hastaneden çıktılar. "Açıkçası hala karantina altındalar, ama çok daha iyi hissediyorlar, bu yüzden rahatladık." dedi.

İşte çiftin durumuna ilişkin detaylar...

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Son Dakika Haberler | Tom Hanks ve eşi corona virüs tedavisine olumlu cevap verdi: Taburcu oldular
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