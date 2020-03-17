Son Dakika Haberler | Tom Hanks ve eşi corona virüs tedavisine olumlu cevap verdi: Taburcu oldular

Corona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, şu ana kadar 7 binden fazla insanın canını aldı ve hala 96 binin üzerinde aktif corona virüsü vakası var. Birçok siyasetçi ve ünlü isim de corona virüsü ile enfekte oldu. Bunlar arasında ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi de yer alıyor. Corona virüsü için Avustralya'da tedaviye alınan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüsün neden olduğu COVID-19 salgınından kurtulan 79,900 kişinin arasına Tom Hanks çifti de katılmak üzere. Çiftin oğlu, müjdeli haberi sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duyurdu. Corona virüsü ile mücadele veren çiftin, tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi.

MÜJDELİ HABERİ ÇOCUKLARI VERDİ

Pazartesi gecesi Instagram'da paylaşımda bulunan çiftin oğlu Chet Hanks, "Dostlarımla ilgili yeni gelişme, hastaneden çıktılar. "Açıkçası hala karantina altındalar, ama çok daha iyi hissediyorlar, bu yüzden rahatladık." dedi.

İşte çiftin durumuna ilişkin detaylar...