Son dakika: İspanya'da kaos büyüyor! İşler kontrolden çıktı! Ölü sayısı giderek artıyor...

İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 491'e vaka sayısı da 11 bin 178'e yükseldi

İspanya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde corona virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 491'e, enfekte vaka sayısının da 11 bin 178'e ulaştığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de de koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sanchez ve eşinin Başbakanlık konutunda oldukları, koronavirüs protokolü kapsamında ayrı durdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olağanüstü halden dolayı ülke genelinde sadece eczane, market, berber, kuru temizleme dükkanları açık tutulurken, işe gitme ve köpek gezdirme dışında serbest dolaşıma sınırlama uygulanıyor.

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