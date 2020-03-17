Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İspanya'da kaos büyüyor! İşler kontrolden çıktı! Ölü sayısı giderek artıyor...

: 'da kaos büyüyor! İşler kontrolden çıktı! Ölü sayısı giderek artıyor...

Gelen haberine göre; 'da nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 491'e çıktı. Vaka sayısında da büyük artış yaşandı. İspanya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde coronavirüse yakalananların sayısını 11 bin 178 olarak duyurdu

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 14:29 ABONE OL
Son dakika: İspanya'da kaos büyüyor! İşler kontrolden çıktı! Ölü sayısı giderek artıyor...

İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 491'e vaka sayısı da 11 bin 178'e yükseldi

İspanya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde corona virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 491'e, enfekte vaka sayısının da 11 bin 178'e ulaştığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de de koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sanchez ve eşinin Başbakanlık konutunda oldukları, koronavirüs protokolü kapsamında ayrı durdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olağanüstü halden dolayı ülke genelinde sadece eczane, market, berber, kuru temizleme dükkanları açık tutulurken, işe gitme ve köpek gezdirme dışında serbest dolaşıma sınırlama uygulanıyor.

SON DAKİKA: CORONA VİRÜS AŞISI DENENDİ DÜNYANIN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ! İŞTE TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İspanya'da kaos büyüyor! İşler kontrolden çıktı! Ölü sayısı giderek artıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA