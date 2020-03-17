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olarak duyuruldu... firarı! O ülkede isyan çıktı!

Brezilya'da yayılmasına karşı alınan önlemlere tepki gösteren bin 350 mahkum isyan çıkarıp firar etti. Mahkumların ateş yakarak çıkardığı isyanların, yarı açık cezaevinde bulunan ve 17 Mart için planlanan geçici çıkış izninin corona virüsünün yayılması tehlikesiyle ertelenmesinden dolayı çıktığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 09:44 ABONE OL
Son dakika olarak duyuruldu... Corona virüsü firarı! O ülkede isyan çıktı!

Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık 1350 mahkumun firar ettiği öğrenildi

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan Sao Paulo eyaletindeki Mongagua, Tremembe, Mirandopolis ve Porto Feliz kentlerindeki çoğunluğu yarı açık cezaevlerinde Kovid-19'un yayılmasına karşı ziyaretlerin ve geçici çıkışların kısıtlandırılması gibi önlemler nedeniyle isyan çıktı.

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1350 MAHKUM FİRAR ETTİ

Mongagua kentinde yaklaşık 400 mahkum kaçtı.

Mirandapolis kentindeki isyanda 926, Taubate'de ise 30 mahkum firar etti.

Mahkumların ateş yakarak çıkardığı isyanların, yarı açık cezaevinde bulunan ve 17 Mart için planlanan geçici çıkış izninin Kovid-19 virüsünün yayılması tehlikesiyle ertelenmesinden dolayı çıktığı bildirildi.

Brezilya güvenlik güçlerinin Mongagua'daki yarı açık cezaevinden kaçan 41 mahkumu yakaladığı öğrenildi.

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Son dakika olarak duyuruldu... Corona virüsü firarı! O ülkede isyan çıktı!
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