Tedavi edilecek hastayı seçmek zorunda kalıyoruz

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgınında riskli haftalara girdiklerini ve henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi. Kovid-19 bulaşanların sayısının 24 bin 747'yi, ölü sayısının ise 2 bin 158'i bulduğu İtalya'da Başbakan Conte "Bu, son yılların en önemli mücadelesi" dedi. Ülkede hastalara yatak bulmakta zorlanan doktorlardan Bergamo'da bir yoğun bakım ünitesini yöneten Dr. Christian Salaroli, 80 ila 95 yaşındaki bir kişi ağır bir solunum rahatsızlığıyla gelmişse büyük ihtimalle tedaviye etmiyoruz. Bunlar korkunç sözler ama maalesef doğru. Mucize yaratma girişimlerinde bulunacak durumda değiliz" dedi.