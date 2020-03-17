The Guardian: İngiltere’de 7.9 milyon kişi hastaneye yatırılacak

İngiliz Guardian Gazetesi, koronavirüse karşı radikal önlemler almayan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi'nin (PHE) hazırladığı belgeye ulaştı. Gizli kodlu belgeye göre halkın 5'te 4'üne virus bulaşması bekleniyor, salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir ve 7.9 milyon kişi hastaneye yatırılabilir. Koronavirüsün tüm nüfusa enfekte edilmesi ve toplumun bağışıklık kazanması üzerine bir politika izleyen İngiltere'ye, Dünya Sağlık Örgütü'nden tepki geldi. DSÖ, İngiltere'yi 'kumar oynamak' ile suçladı.