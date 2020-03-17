Umutlu bekleyiş 18’inci güne girdi

EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ

SığınmacılarınAvrupa sınırında bekleyişleri 18. gününe girdi. Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor. Geceyi kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı zor şartlarda mücadele veriyor.Tazyikli su, gaz bombaları ve mermilerle acımasızca müdahalesine rağmen hâlâ Yunanistan'ın kapıyı açacağını düşünen sığınmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşeceği bugünkü zirveye odaklandı. Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılması planlanan liderler zirvesinin, koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yoluyla gerçekleştirileceği bildirilmişti.