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: Karantinada nüfus artışına katkıda bulunun

Cumhurbaşkanı Volodimir , Ukrayna'da uygulanmakta olan karantina uygulaması nedeniyle Ukraynalılara, mümkün olduğunca evden çıkmama çağrısında bulundu. Zelenski, "Ülkemizde nüfus azlığı sorunu var. Sanırım bu krizle mücadele etme zamanı geldi" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 10:54 ABONE OL
Zelenski: Karantinada nüfus artışına katkıda bulunun

Zelenski, katıldığı bir televizyon programında, Ukraynalılara mümkün olduğunca evde oturma çağrısında bulunarak, Ukraynalıların evde kitap okuyarak, film seyrederek vakit geçirebileceklerini söyledi. Zelenski, "Genç Ukraynalılara da bir çift sözüm var; biliyorsunuz, ülkemizde hala nüfus azlığı sorunu var ve bu sorun, hala güncelliğini koruyor. Sanırım artık bu krizle mücadele etme zamanı geldi" diye konuştu.

Ukrayna'da kabul edilen karantina çerçevesinde, gıda dükkanları, eczaneler ve benzin istasyonları dışındaki işletmeler, eğlence yerleri ve alışveriş merkezleri, kapatılmış durumda. Restoranların da ancak evlere servis şartıyla açık kalmasına izin veriliyor. Ukrayna, 15 Mart'tan itibaren, diplomatlar ve oturum iznine sahip olanlar dışındaki bütün yabancılara iki haftalığına Ukrayna'ya giriş yasağı getirirken, bu sabahtan itibaren de yabancı ülkelerle bütün uçak seferlerine son verdi.

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Zelenski: Karantinada nüfus artışına katkıda bulunun
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