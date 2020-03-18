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50 militanı öldürüldü

Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
50 Boko Haram militanı öldürüldü
Nijer'in güneydoğusunda ordu güçleri ile terör örgütü Boko Haram mensupları arasında çıkan çatışmada 50 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, askerlerin iki teröristi ele geçirdiği ayrıca çok sayıda mühimmata el koyduğu aktarıldı. Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Diffa bölgesi 5 yıldır olağanüstü hal yönetiminde bulunuyor. 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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50 Boko Haram militanı öldürüldü
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