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Başkanı Trump sınırının kapatılacağını açıkladı

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.Kovid-19 salgını ABD ve Kanada'da yayılmaya devam ederken, iki ülkenin aldığı kararı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 17:16 ABONE OL
ABD Başkanı Trump Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.Kovid-19 salgını ABD ve Kanada'da yayılmaya devam ederken, iki ülkenin aldığı kararı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Trump, "Karşılıklı rıza çerçevesinde, Kanada ile olan kuzey sınırımızı zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatacağız. Bu durumdan iki ülke arasındaki ticaret etkilenmeyecek. Detaylar yakında." ifadesini kullandı.

İSPANYA KRALININ BEYAZ SARAY ZİYARETİ ERTELENDİ

Öte yandan Kovid-19, Beyaz Saray'daki resmi ziyaretleri de vurdu.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın 21 Nisan'da Beyaz Saray'a yapacağı resmi ziyaretin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin azaltılması için ABD'nin İspanya ve Avrupalı ortakları ile çalışmayı sürdüreceği vurgulandı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 6 bin 510'a, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 115'e çıktı.

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ABD Başkanı Trump Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı
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