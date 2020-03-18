ABD - Çin arasında son dakika gerginliği: Çin sınır dışı etti

Çin hükümeti, ABD'nin Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalarına karşılık New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan Amerikalı 3 gazeteciyi sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. Son dakika kararıyla sınır dışı edilen söz konusu gazetecilerin yıl sonuna kadar geçerli çalışma izinlerinin bulunduğu ek bilgi olarak sunuldu. Pekin hükümeti, ABD'li gazetecilerin Çin ana karası veya Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

ÇİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: "ADIMI MİSİLLEME OLARAK ATTIK"

Bu adımın ABD'de Çinli medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalara karşılık atılan adımların diplomaside mütekabiliyet esasına dayanan önlemler olduğu kaydedildi.

EK TEDBİRLER YOLDA

Son gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ABD'nin "hatasından vazgeçmesi" halinde Çin'in ek önlemler alabileceğini duyurdu.

Shuang yaptığı açıklamada "ABD bütün olasılıkların masada olduğunu söyledi. Ben de bugün ABD'ye Çin için bütün olasılıkların masada olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı. Geng Çin'in bu kararından kaç gazetecinin etkileneceğini söylemedi. Ancak Çin Yabancı Gazeteciler Kulübü 13 gazetecinin karardan etkilenebileceğini duyurdu.

ABD YAZILI OLARAK AÇIKLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini kaydetmişti. ABD'nin açıklaması Çin'in Ocak ayında Wall Street Journal gazetesinden üç ABDli gazetecinin çalışma iznini, Çin'in koronavirüs sürecini yönetmesini eleştiren bir haber nedeniyle iptal etmesinin ardından gelmişti.

TRUMP'IN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son olarak da gerginliği artıran gelişme bizzat ABD Başkanı Trump'ın son dakika açıklaması ile Corona Virüsünden Çin virüsü olarak söz etmesiyle yaşanmıştı.