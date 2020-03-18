Avrupa eve kapandı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 197 bin 320, ölü sayısı ise 7 bin 950'ye yükseldi. Çin'de son 3 günde vaka ve ölüm sayılarının azaldığı gözlemlenirken salgının merkezi haline gelen Avrupa ise olağanüstü hal koşullarını yaşama geçirdi.Fransa'da halk dün devlet başkanı Emmanuel Macron'un 'Evde kalın. Bu bir savaştır' sözleriyle evlerine kapanırken, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde polis izin kağıdı kontrolü yaptı.İsviçre, İspanya ve Fransa'da önümüzdeki günlerde ordu birliklerinin sokaklarda devriye yapması bekleniyor. İsviçre'de 8 bin asker özel göreve çağrıldı.İspanya dün dünyada salgının zirvesini gören ülke oldu. Vaka sayısı 11 bin 178'e çıkan ülkede 167 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 500'e yükseldi.148 can kaybının yaşandığı Fransa'da ise virüs tespit edilen milletvekili sayısı 26'ya çıktı.İtalya dün de büyük kayıplar verdi. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 345 artarak 2 bin 503'e yükseldi.ABD'de sağlık gönüllülerinin virüs için geliştirilmekte olan aşıyı denediği bildirildi. Aşının denendiği ilk kişi olan 43 yaşındaki Jennifer Haller, "Grip aşısı gibiydi, kolaydı ve acıtmadı. Bunun parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım hayatları kurtarabiliriz" dedi. Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, Çinliler'le aşı projesi için çalışıyor.ABD'nin San Diego kentinde yaşayan Serhat-Zeynep Pala çifti, kurdukları aile şirketinde Kovid- 19 kiti üretti. Virüsü 3-10 dakikada tespit eden kitler dört bir kıtada milyonlarca satılmaya başlandı.ABD'de 40 eyalette acil durum var. ABD Yüksek Mahkemesi nisan başına kadarki sözlü yargılamaların ertelendiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde koronavirüs salgınından kaynaklı krizin yaz sonuna kadar, belki daha da uzun sürebileceğini söyledi. Amerikalılara 'evinizde kalın' çağrısı yapan Trump, virüsün görüldüğü alanlarda sokağa çıkma yasağı uygulayabileceklerini söyledi. Çin, ABD Başkanı Trump'ın salgınla ilgili twitter paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı, hayatın kaybetti.Hollanda Başbakanı Mark Rutte, salgına karşı eşi görülmemiş önlemler alınacağını, bu kapsamda ülkede 1 yıl boyunca hayatın tamamen durabileceğini söyledi.Avrupa Birliği (AB) liderleri, ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları gerekli olmayan seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.Almanya'da Başbakan Angela Merkel'den boşalacak Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) liderliği için muhtemel halef olarak gösterilen Friedrich Merz'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Merz, "Pazar günü gerçekleştirilen testin sonucu pozitif çıktı. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar evde karantinada olacağım" dedi.Salgının kontrolünü kaybeden İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı bin 178 yeni vaka, 135 de ölüm kaydedildi. Ülkedeki toplam can kaybı sayısı ise 988'e çıktı. Muhalifler tarafından krizi yönetememekle suçlanan İran hükümeti, salgının yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle dar gelirli ailelere kişi sayısına göre 200 bin tümen (yaklaşık 80 TL) ila 600 bin tümen (yaklaşık 240 TL) arası yardım yapılacağını duyurdu. İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, koronavirüsün daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görüldüğünü söyledi. İran'da günlük hayattan ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Banka çalışanları plastik camlı maskeler takarken veznelerde müşterilerle aralarına plastik örtü koydular.