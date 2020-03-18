Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa'da coronavirüs dramı, Vuhan'da 'virüsü yendik' sevinci... İşte Çin'de coronavirüse karşı alınan önlemler

Avrupa'da dramı, 'da 'virüsü yendik' sevinci... İşte 'de coronavirüse karşı alınan önlemler

Dünya salgını nedeniyle alarma geçmiş durumda! 8 bine yakın insan coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 198.178'e ulaştı. Coronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Coronavirüs salgınının görüldüğü ilk ülke olan 'de vaka sayısındaki azalma dikkat çekiyor. Çin'in kentinde son 2 günde sadece 2 coronavirüsü vakası tespit edildi. Ayrıca Çin'den gelen son dakika haberde; Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi. Çin'den coronavirüs salgınına ilişkin umutlandıran haberler gelmeye devam ederken Avrupa'da coronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da coronavirüsün merkez üssü haline gelen 'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 503'e ulaştı.Avrupa'da coronavirüsün görülmediği tek ülke olan Karadağ'da 2 coronavirüs vakası görüldü. 'den gelen son dakika habere göre ise 9 aylık bir bebekte coronavirüs tespit edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:52 ABONE OL
Avrupa'da coronavirüs dramı, Vuhan'da 'virüsü yendik' sevinci... İşte Çin'de coronavirüse karşı alınan önlemler

'in Hubey bölgesindeki, koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı kentinde sadece 1 yeni vaka belirlendi. Vuhan dışında bölgede yeni vaka bildirilmedi. Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, bölgesel sağlık komisyonu, Hubey bölgesinde virüsün ortaya çıktığı Vuhan kenti hariç, 2 gündür yeni vaka bildirilmediğini, ancak 11 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

VİRÜS ŞÜPHESİ TAŞIYAN KİŞİ SAYISI DA KALMADI

Virüs şüphesi olan 3 kişinin de test sonuçlarının negatif çıkmasıyla bölgede virüs şüphesi taşıyan kişi sayısı da kalmamış oldu. Vuhan'daki yeni vakayla birlikte bölgede şu ana kadar 67 bin 800 vaka görülmüş oldu. Vuhan dışında dün itibariyle bölgede, 13 gündür yeni vaka görülmediği belirtildi. Ayrıca Hubey'de, 896 hasta, tedavileri sonrası hastaneden ayrıldı. Bununla birlikte iyileşen kişi sayısı toplamda 56 bin 883'e yükseldi. Hala hastanede tedavi gören 7 bin 336 hastadan, 2 bin 77'sinin durumu ağır ve 503 kişinin de durumu kritik.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa'da coronavirüs dramı, Vuhan'da 'virüsü yendik' sevinci... İşte Çin'de coronavirüse karşı alınan önlemler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA