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Avrupa'da coronavirüs yayılıyor! ’da coronavirüs nedeniyle sokağa çıkma sınırlaması!

bilimsel ismiyle yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen artıyor. Dünya genelinde 198.155 kişi corona virüs enfektesi olarak dikkat çekerken, ölü sayısı ise 7.954'e ulaştı. Dünya coronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini artırıyor. Hızla yayılan coronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma sınırlaması getirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 10:14 ABONE OL
Avrupa'da coronavirüs yayılıyor! Belçika’da coronavirüs nedeniyle sokağa çıkma sınırlaması!

Belçika'da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi. Ülke genelinde sınırlama bugün saat 12.00'den itibaren başlayacak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, tarafından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkacak kişilerin acil ihtiyaç için çıkılabileceğini, ciddi önlemler alındığını ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını" açıkladı.

SOKAĞA ÇIKAN CEZALANDIRILACAK!

Belçika'da özel izinlerle sokağa çıkacak kişiler dışında, sokağa çıkanların cezalandıracağı bildirildi. Gıda ve sağlık sektörü dışında tüm iş yerlerinin kapanacağı bildirildi.

Sağlık ve gıda ihtiyacı için veya özel izinle çalışanların dışında dışarı çıkanlar cezalandırılacak. Sokakta en fazla iki kişi birlikte görülebilecek. Bu sınırlamaya uymayanlar cezalandırılacak.

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Avrupa'da coronavirüs yayılıyor! Belçika’da coronavirüs nedeniyle sokağa çıkma sınırlaması!
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