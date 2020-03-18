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Çad, borcunu hayvanla ödeyecek

Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
Çad, borcunu hayvanla ödeyecek
Nüfusunun büyük bölümü hayvancılıkla uğraşan Çad, yaklaşık 100 milyon dolarlık borcuna karşılık, Angola'ya 75 bin baş sığır verecek. Jornal de Angola gazetesinin haberine göre, 2017'den bu yana borcunu ödeyemeyen Çad, Angola'yla yaptığı anlaşma gereği borcunu büyükbaş hayvanla ödemeye başladı. Bu kapsamda, Çad, yaklaşık 100 milyon dolarlık borcuna karşılık 75 bin baş sığır verecek. İlk etapta bin sığırı taşıyan gemi Angola'ya ulaşırken ay sonuna kadar yaklaşık 4 bin 500 sığır daha ülkeye teslim edilecek.
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Çad, borcunu hayvanla ödeyecek
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