Corona virüsü ile ilgili bir son dakika haberi de Elon Musk'tan! 'Aptalca' demişti! U dönüşü yaptı...

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, corona virüsü ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Binlerce çalışanına mail gönderen Musk, panik durumunu aptalca sözleri ile yorumlayarak, trafik kazalarında ölenlerin daha fazla olduğunu söylemişti. Musk, çalışmaların aynı şekilde süreceğini de işçilerine gönderdiği mailde belirtmişti.

GERİ ADIM ATTI

Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken, ABD'ye de sıçradı. 7 bin 954 kişinin hayatını kaybettiği salgında 198 bin 178 kişi de vakaya yakalandı. Tüm dünyada olağanüstü günler yaşanırken, Elon Musk sözlerinden dönerek geri adım attı. Musk gönderdiği mailde, işçilerine evden çalışabileceklerini söyledi. Musk'ın mailine ilişkin haber Forbes tarafından duyuruldu.