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ile ilgili bir haberi de 'tan! 'Aptalca' demişti! U dönüşü yaptı...

Gelen haberine göre, için, 'Aptalca' yorumunda bulunan geri adım attı. Musk, işçilerine attığı mail ile gündeme gelmişti. Musk gönderdiği mailde, corona virüsü istatistiklerine değinerek, trafik kazaları daha tehlikeli demişti. Musk, panik durumunu ise, 'Aptalca' ifadeleri ile yorumlamıştı. Musk'ın bu sözleri dünya basınında geniş yer bulurken, tepki yağmıştı. Musk, yaşananlar üzerine bir mail daha gönderdi ve kararını duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:41 ABONE OL
Corona virüsü ile ilgili bir son dakika haberi de Elon Musk'tan! 'Aptalca' demişti! U dönüşü yaptı...

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su , ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Binlerce çalışanına mail gönderen Musk, panik durumunu aptalca sözleri ile yorumlayarak, trafik kazalarında ölenlerin daha fazla olduğunu söylemişti. Musk, çalışmaların aynı şekilde süreceğini de işçilerine gönderdiği mailde belirtmişti.

GERİ ADIM ATTI

Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken, ABD'ye de sıçradı. 7 bin 954 kişinin hayatını kaybettiği salgında 198 bin 178 kişi de vakaya yakalandı. Tüm dünyada olağanüstü günler yaşanırken, Elon Musk sözlerinden dönerek geri adım attı. Musk gönderdiği mailde, işçilerine evden çalışabileceklerini söyledi. Musk'ın mailine ilişkin haber Forbes tarafından duyuruldu.

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Corona virüsü ile ilgili bir son dakika haberi de Elon Musk'tan! 'Aptalca' demişti! U dönüşü yaptı...
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