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virüsü ile ilgili haberi: Corona virüs testi negatif çıktıktan iki gün sonra öldü

12 Aralık’tan bu yana neredeyse tüm dünyaya yayılan virüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının arttığı salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bine yaklaşırken, 200 bin’e yakın enfekte bulunuyor. Dünyanın pek çok ülkesinde acil durum çağrıları verilirken, Hong Kong’da yaşanan o olay akıllara durgunluk verdi. Sahibi karantinaya alınınca teste sokulan ve negatif sonuç alınınca eve gönderilen köpek, iki gün sonra öldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:22 ABONE OL
Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi: Corona virüs testi negatif çıktıktan iki gün sonra öldü

Dünya virüsü haberleri ile çalkalanmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde önce Çin'i daha sonra da tüm dünyayı etkisi altına alan şuana kadar 8 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 200 bin civarında insanda görülen virüs ile ilgili pek çok ülke acil durum çağrısı verirken, Hong Kong'da yaşanan o olay herkesi şoke etti. Sahibi karantinaya alınınca teste sokulan ve negatif sonuç alınınca eve gönderilen köpek, iki gün sonra öldü. İşte haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ AKILALMAZ OLAY! TESTİ NEGATİF ÇIKTIKTAN İKİ GÜN SONRA ÖLDÜ

Dünya Hong Kong'da yaşanan o son dakika haberini konuşuyor. Sahibi karantinaya alınınca teste sokulan ve negatif sonuç alınınca eve gönderilen köpek, iki gün sonra öldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi: Corona virüs testi negatif çıktıktan iki gün sonra öldü
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