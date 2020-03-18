Corona virüsü son dakika haberleri: İngiltere'yi sarsan gelişme! Kayıtlara en genç isim olarak geçti

İngiltere'den gelen son dakika haberi ülkede büyük tedirginlik yarattı. Craig Ruston isimli bir vatandaş, coronavirüsü testi pozitif çıkmasının ardından 6 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Ülke basını da Ruston'ın ölümüne dikkat çekerken hastanın yaşındaki o ayrıntıyı öne çıkardı. Zira, Craig Ruston, ülkede corona virüsten dolayı hayatını kaybeden en genç kişi olarak kayıtlara geçti. Bu durum, İngiliz halkında bir panik havası yarattı.

SON DAKİKA! 45 YAŞINDAYDI

İngiltere'de corona testi pozitif çıkan 45 yaşındaki Craig Ruston, testin pozitif çıkmasından 6 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiği ülkede, Craig Ruston korona nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi oldu.

AİLESİ DERİN ÜZÜNTÜ YAŞADI

2018'de dejeneratif ve terminal bir nörolojik durum olan motor nöron hastalığı (ALS) teşhisi konulan Ruston'un ailesi, göğüs enfeksiyonu şikayeti ile hastaneye gittiklerini söyledi. Ancak hastanede Kovid-19 teşhisi konulan Ruston hayatını kaybetti. Ailesi derin üzüntülerini dile getirdi.

BAŞKA HASTALIKLARI DA VARDI

Eşi Sally Ruston ise, "Craig gitmeye hazır değildi" diyerek eşinin ALS hastalığı ile mücadelesine değindi. Eşinin motor nöron hastalığı ile mücadelesi hakkında bir blog yazdığını söyleyen Sally, Craig'in ALS hastalığına yakalanmadan önce ayakkabı tasarımcısı olarak çalıştığını ifade etti.

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