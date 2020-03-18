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Corona virüsü vaka sayısı artıyor! ’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 116'ya yükseldi

Sahra Altı Afrika’da en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ’da virüs tespit edilenlerin sayısı 116’ya çıktı. Üniversitesi, öğrencilerin evlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için yeni mali yardım paketi açıklarken, ulusal çapta eğitime de ara verildi. Sahra Altı'nda Güney Afrika'dan sonra en fazla koronavirüs teşhisinin konduğu ülke olan Senegal'deki vaka sayısı bugün itibarıyla 26.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 13:15 ABONE OL
Corona virüsü vaka sayısı artıyor! Güney Afrika’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 116'ya yükseldi

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, dünden bu yana 31 yeni vakanın görüldüğünü ve bu kişilerin çoğunluğunun Avrupa ülkelerini ziyaret edenlerden oluştuğunu duyurdu. Virüsten etkilenen ülkelere seyahat yasağı getiren Güney Afrika, MV AidAmira isimli bir yolcu gemisini Cape Town kıyılarında karantina altında tutmayı ise sürdürüyor.

Hafta sonu ulusal afet durumu ilan eden ülkenin Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bugün siyasi liderlerle bir araya gelerek ülkedeki son durumu ve alınacak önlemeri masaya yatıracak.

Cape Town Üniversitesi, öğrencilerin evlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için yeni mali yardım paketi açıklarken, ulusal çapta eğitime de ara verildi.

GÜNEY AFRİKA'YI SENEGAL TAKİP EDİYOR

Öte yandan Afrika genelinde vaka sayısı da 500'e yaklaştı.

Sahra Altı'nda Güney Afrika'dan sonra en fazla koronavirüs teşhisinin konduğu ülke olan Senegal'deki vaka sayısı bugün itibarıyla 26.

Koronavirüse, Güney Afrika'da ilk kez 5 Mart'ta rastlanmıştı.

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Corona virüsü vaka sayısı artıyor! Güney Afrika’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 116'ya yükseldi
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