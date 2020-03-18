Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Coronavirüs salgınında vaka sayısı 200 bini geçti! İşte coronavirüs salgınında son durum...

salgınında vaka sayısı 200 bini geçti! İşte coronavirüs salgınında son durum...

Dünya salgını nedeniyle alarmda! 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını hızla yayılıyor. Edinilen son dakika habere göre coronavirüs vaka sayısı 200 bini aştı. Virüs nedeniyle tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 8 binin üzerinde...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 14:46 ABONE OL
Coronavirüs salgınında vaka sayısı 200 bini geçti! İşte coronavirüs salgınında son durum...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan coronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüs vaka sayısı 200 bini geçti. Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 10 kişi oldu.

VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 200 bini geçti.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısının 200 bini geçtiği bildirildi. Virüs nedeniyle tüm dünyada ölenlerin sayısı 8 bin 10 kişi olurken, 82 bin 813 kişinin ise tedavi edildiği belirtildi. Son 24 saat içerisinde; Belçika 243, Avusturya 139, Malezya 117, ABD 113 kişide daha koronavirüs vakası görüldüğünü, Avustralya ise 110 kişinin öldüğünü duyurdu.

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI (18 MART 2020 ÇARŞAMBA) "BİR KAÇ HAFTAYA..." | VİDEO

Son dakika coronavirüs haberi: Avrupa kabusu yaşıyor, Çin'de 'coronavirüsü yendik' sevinci! İşte Çin'de coronavirüse karşı alınan önlemler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Coronavirüs salgınında vaka sayısı 200 bini geçti! İşte coronavirüs salgınında son durum...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA