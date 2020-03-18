Coronavirüs salgınında vaka sayısı 200 bini geçti! İşte coronavirüs salgınında son durum...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan coronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüs vaka sayısı 200 bini geçti. Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 10 kişi oldu.

VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 200 bini geçti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısının 200 bini geçtiği bildirildi. Virüs nedeniyle tüm dünyada ölenlerin sayısı 8 bin 10 kişi olurken, 82 bin 813 kişinin ise tedavi edildiği belirtildi. Son 24 saat içerisinde; Belçika 243, Avusturya 139, Malezya 117, ABD 113 kişide daha koronavirüs vakası görüldüğünü, Avustralya ise 110 kişinin öldüğünü duyurdu.

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