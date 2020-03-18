Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika koduyla duyuruldu! Darbeci Hafter'in sözcüsü coronavirüs şüphesiyle karantinada!

Son dakika koduyla duyuruldu! Darbeci Hafter'in sözcüsü coronavirüs şüphesiyle karantinada!

Coronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre;Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, coronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika koduyla duyuruldu! Darbeci Hafter'in sözcüsü coronavirüs şüphesiyle karantinada!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin Mısır ziyareti sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulardı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari, bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti.

Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

İSRAİL'DE BÜYÜK ŞOK! CORONA VİRÜS ŞÜPHESİYLE KARANTİNAYA ALINDILAR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika koduyla duyuruldu! Darbeci Hafter'in sözcüsü coronavirüs şüphesiyle karantinada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA