İran'da kutlamalar kana bulandı! 3 kişi öldü, 1403 kişi yaralandı

Halidi, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında Çarşamba Suri kutlamalarında 3 kişinin öldüğünü, 1403 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların yüzde 41'inin 6 ila 18 yaş arasında olduğunu ve yüzde 80'inin erkek, 20'isinin kadınlardan oluştuğunu ifade eden Halidi, 229 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu bilgisini paylaştı.

Halidi, yaralılardan 166'sının uzuvlarını, 416'sını ise görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

İranlı yetkili, bu seneki kutlamalarda, vakalarda önceki yıla göre yüzde 38 azalma olduğunu kaydetti.

GEÇTİĞİMİZ SENE 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İran'da geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 4 kişi ölmüş ve 1962 kişi yaralanmıştı. Ülkede 2018'deki kutlamalarda 4 kişi ölmüş, 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.



İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlarken bu sene şubat 29 gün olduğu için 20 Mart'ta başlıyor.

