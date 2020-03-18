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'de koronavirüs vaka sayısı 427'e yükseldi

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 427'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 90 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:23 ABONE OL
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 427'e yükseldi

Tedavi altına alınan yeni vakalardan 5'inin durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşılan bakanlık açıklamasında, virüse yakalananlardan 11'inin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 427'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı dün koronavirüs nedeniyle bir dizi önlemler alındığını açıklamıştı.

Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurmuştu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de kapatılmasına karar verilmişti.

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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 427'e yükseldi
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