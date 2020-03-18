Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Karadağ’da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

’da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

Avrupa'da düne kadar koronavirüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek ülke olan 'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilen vakaların Ulcin ve Podgorica kentlerindeki, biri 47 diğeri 72 yaşında olan 2 kadın olduğunu duyurdu. Tespit edilen vakaların birinin İspanya, diğerinin ise ABD'den geldiği açıklandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:23 ABONE OL
Karadağ’da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

Avrupa'da düne kadar koronavirüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek ülke olan Karadağ'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi.
Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilen vakaların Ulcin ve Podgorica kentlerindeki, biri 47 diğeri 72 yaşında olan 2 kadın olduğunu duyurdu. Tespit edilen vakaların birinin İspanya, diğerinin ise ABD'den geldiği açıklandı.

KOSOVA'DA VAKA SAYISI 19'A ÇIKTI

Diğer taraftan ilk koronavirüs tespitinin 13 Mart'ta yapıldığı Kosova'da, 5 gün içerisinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 19'a yükseldi. Kosova Başbakanı Albin Kurti düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara zorunlu olmadıkları müddetçe sokağa çıkmaları konusunda uyarıda bulundu. Başbakan Kurti'nin uyarılarının ardından Kosovalılar evlerine kapandı. Sadece fırın, eczane ve küçük marketlerin çalıştığı Kosova'da, diğer işletmeler kapandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadağ’da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA