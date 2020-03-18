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’daki genel ertelendi

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
Kuzey Makedonya’daki genel seçim ertelendi
Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kovid-19 nedeniyle oluşan durum ve 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçimi görüşmek üzere hükümette ve muhalefette yer alan siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimin ertelenmesi konusunda mutabık kalan siyasi parti temsilcileri, mevcut durumda önceliğin halk sağlığı olduğunu vurguladı.
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Kuzey Makedonya’daki genel seçim ertelendi
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