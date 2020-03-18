Kuzey Makedonya’daki genel seçim ertelendi

Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kovid-19 nedeniyle oluşan durum ve 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçimi görüşmek üzere hükümette ve muhalefette yer alan siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimin ertelenmesi konusunda mutabık kalan siyasi parti temsilcileri, mevcut durumda önceliğin halk sağlığı olduğunu vurguladı.