Nesnelerde 3 güne kadar kalabiliyor

ABD'li bilim insanları, koronavirüsün günlük hayatta kullanılan nesnelerin üzerinde ne kadar tutunabileceğini gösteren bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, malzeme türüne bağlı olarak yüzeyde 3 saat ile 3 gün arasında yaşayabilen virüsün yaşama süresi, sıcaklık ve nem gibi bazı faktörlere de bağlı. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden yayınlanan yeni araştırma sonuçlarına göre koronavirüs, kargo kutuları gibi karton yüzeylerde 1 güne kadar yaşayabiliyor. Koronavirüsün en çok sevdiği malzemeler paslanmaz çelik ve plastik.Virüs, plastik ve paslanmaz çelikte 3 gün, bakır yüzeylerde 4 saate kadar canlı kalabiliyor. Ayrıca havada 3 saate kadar yaşayabilen virüs, kapı tokmağı ve masa üstü gibi pürüzsüz, gözeneksiz yüzeylerde de tutunabiliyor.