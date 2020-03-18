Pandemi nedir, ne demek? Pandemik hastalıklar nelerdir? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!

Corona virüsü salgının küresel çapta bir sağlık problemi olması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsün pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda salgının tüm dünyayı etkilemesi vaka sayılarının artması ''Pandemi nedir, pandemi hastalıklar nelerdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tarihte kara veba, kolera, grip, tifo, domuz gribi salgın hastalıklar binlerce kişinin ölümüne sebep olmuştu. Günümüzde yeni tip koronavirüsünün salgının artmasıyla tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Peki Pandemi nedir, ne demek? Pandemik hastalıklar nelerdir?

PANDEMİ NEDİR, NE DEMEKTİR? DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI

Dünya genelinde son 2 ay içerisinde Corona virüsü salgınına yakalanan enfekte vaka sayısı 100 bini aşarken virüsün yayılma hızının günden güne artış göstermesi ve özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan ölümler neticesinde DSÖ, Corona virüsü salgınını pandemi ilan etti. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır. Haberimizde pandemi hakkında merak edilen tüm detaylar yer alıyor…