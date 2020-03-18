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nedir, ne demek? ? açıkladı!

tarafından coronavirüsü ilan edildi. Dünya genelinde Corona virüsü salgınına yakalanan enfekte vaka sayısı 100 bini aşarken virüsün yayılma hızında artış yaşanıyor. Bilindiği üzere Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan kökenli SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüsün neden olduğu pandeminin en önemli özelliği kolayca bulaşıyor olmasıdır. Dünya çapında hızla yayılma potansiyeli olan böyle bir virüs dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlamasıyla DSÖ tarafından ilan ediliyor. Peki Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan , ne demek? ?

Giriş Tarihi: 18.3.2020 14:28 ABONE OL
Pandemi nedir, ne demek? Pandemik hastalıklar nelerdir? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!

Corona virüsü salgının küresel çapta bir sağlık problemi olması ve tarafından virüsün olarak ilan edilmesiyle birlikte son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda salgının tüm dünyayı etkilemesi vaka sayılarının artması '', pandemi hastalıklar nelerdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tarihte kara veba, kolera, grip, tifo, domuz gribi salgın hastalıklar binlerce kişinin ölümüne sebep olmuştu. Günümüzde yeni tip koronavirüsünün salgının artmasıyla tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Peki Pandemi nedir, ne demek? ?

PANDEMİ NEDİR, NE DEMEKTİR? DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI

Dünya genelinde son 2 ay içerisinde Corona virüsü salgınına yakalanan enfekte vaka sayısı 100 bini aşarken virüsün yayılma hızının günden güne artış göstermesi ve özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan ölümler neticesinde DSÖ, Corona virüsü salgınını pandemi ilan etti. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır. Haberimizde pandemi hakkında merak edilen tüm detaylar yer alıyor…

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Pandemi nedir, ne demek? Pandemik hastalıklar nelerdir? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!
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