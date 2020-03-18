Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Senegal’deki turistik adanın Türk Musa’sı

’deki turistik adanın Türk Musa’sı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
Senegal’deki turistik adanın Türk Musa’sı
Atlas Okyanusu kıyısındaki Senegal'in Saloum Deltası'nın 200 adasından biri olan Dionewar'da yaşayan Musa Diouf, turistleri Türkçe sözlerle karşıladığı için adada "Türk Musa" olarak tanınıyor. Ticaret için gittiği Türkiye'de saat sattığını belirten Diouf, "Turistlere önce 'Merhaba, hoş geldiniz!' diyorum, Türk olmalarını umarak. Arkadaşlarım da herkesi Türkçe karşıladığım için bana 'Türk Musa' lakabını taktı" dedi. Diouf, Türkiye'de geçirdiği 10 ayda Türkçeyi elinden geldiğince öğrenmeye çalıştığını anlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Senegal’deki turistik adanın Türk Musa’sı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA