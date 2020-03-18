Senegal’deki turistik adanın Türk Musa’sı

Atlas Okyanusu kıyısındaki Senegal'in Saloum Deltası'nın 200 adasından biri olan Dionewar'da yaşayan Musa Diouf, turistleri Türkçe sözlerle karşıladığı için adada "Türk Musa" olarak tanınıyor. Ticaret için gittiği Türkiye'de saat sattığını belirten Diouf, "Turistlere önce 'Merhaba, hoş geldiniz!' diyorum, Türk olmalarını umarak. Arkadaşlarım da herkesi Türkçe karşıladığım için bana 'Türk Musa' lakabını taktı" dedi. Diouf, Türkiye'de geçirdiği 10 ayda Türkçeyi elinden geldiğince öğrenmeye çalıştığını anlattı.