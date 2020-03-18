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Karantina ve hakkında açıklama geldi! Dünyad sokağa çıkma yasağı olan ülkeler hangileri?

Bilindiği gibi dünyayı etkisi altına alan nedeniyle dünyanın bazı ülkelerinde uygulanıyor. Dün akşam yayınlanan bir televizyon programında Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkındaki soruya cevap verdi. Prof. Dr. Kara; sadece vaka sayısının dışında vakaların virüsü bulaştırma hızı ve karantina altındaki kişi sayısının da bu kararda etkili olacağını açıklarken Türkiye'de şu anda sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun olmadığını ifade etti. Dünyada sokağa çıkma yasağı olan ülkeler hangileri?

Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:47 ABONE OL
Karantina ve sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama geldi! Dünyad sokağa çıkma yasağı olan ülkeler hangileri?

bilimsel ismiyle yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen artıyor. Dünya genelinde 184.425 kişi corona virüs enfektesi olarak dikkat çekerken, ölü sayısı ise 7.167. Bugüne kadar virüsün enfekte olduğu fakat hastalığı atlatan kişi sayısı ise 79.737. Dünyada olan ülkeler hangileri?

  • Irak başkenti Bağdat'ta 17-23 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
  • ABD'nin New Jersey eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
  • Sırbistan'da koronavirüs yüzünden olağanüstü hal ilan edildi
  • Bugüne kadar İtalya'da 2.158 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
  • Toplamda 853 kişinin hayatını kaybettiği İran'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
  • 342 kişinin öldüğü İspanya'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , dün akşam konuk olduğu televizyon programında sorulan bir soru üzerine Türkiye'de sokağa çıkma yasağı konusunda alınmış bir karar veya öneri olmadığını ifade etti. Aynı şekilde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da dün akşam yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

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Karantina ve sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama geldi! Dünyad sokağa çıkma yasağı olan ülkeler hangileri?
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