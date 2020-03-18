Karantina ve sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama geldi! Dünyad sokağa çıkma yasağı olan ülkeler hangileri?

Corona virüs bilimsel ismiyle yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen artıyor. Dünya genelinde 184.425 kişi corona virüs enfektesi olarak dikkat çekerken, ölü sayısı ise 7.167. Bugüne kadar virüsün enfekte olduğu fakat hastalığı atlatan kişi sayısı ise 79.737. Dünyada sokağa çıkma yasağı olan ülkeler hangileri?

Irak başkenti Bağdat'ta 17-23 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sırbistan'da koronavirüs yüzünden olağanüstü hal ilan edildi

Bugüne kadar İtalya'da 2.158 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Toplamda 853 kişinin hayatını kaybettiği İran'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

342 kişinin öldüğü İspanya'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün akşam konuk olduğu televizyon programında sorulan bir soru üzerine Türkiye'de sokağa çıkma yasağı konusunda alınmış bir karar veya öneri olmadığını ifade etti. Aynı şekilde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da dün akşam yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.