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Haberi: ’ salgınını 5 yıl önceden bilmiş! ‘Bir sonraki salgın…’

salgını tüm dünya üzerinde etkisini tüm hızıyla göstermeye devam ediyor. Her geçen gün ölü ve yaralı sayısının arttığı salgınla ilgili haberleri gelmeye devam ederken, dünyanın en zengin insanlarından olan ’in 5 yıl önce yaptığı konuşmadaki sözleri tekrar gündeme geldi. Gates, 2015 yılında Batı Afrika’yı sarsan ebola ile ilgili yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur." diyen Gates, "Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:38 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bill Gates ‘Corona virüsü’ salgınını 5 yıl önceden bilmiş! ‘Bir sonraki salgın…’

12 Aralık tarihinden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, şuana kadar 8 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Toplamda 200 bin kişinin enfekte olduğu salgınla ilgili akıllara 'in 2015 yılında yaptığı konuşma geldi. Gates, 2015 yaptığı bir TED X konuşmasında, dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmıştı ve "Önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti. İşte corona virüs salgınını yıllar önceden ön gören Microsoft'un kurucu Bill Gates'in o konuşmasının tamamı…

BİLL GATES CORONA VİRÜS SALGININI 5 YIL ÖNCEDEN BİLMİŞ

Gates, 5 yıl önce mesajlarını vermişti adeta. Nasıl yayılacağı gibi nasıl önlenebileceğine dair öngörülerini de paylaşmıştı.

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Son Dakika Haberi: Bill Gates ‘Corona virüsü’ salgınını 5 yıl önceden bilmiş! ‘Bir sonraki salgın…’
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