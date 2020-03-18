Son Dakika Haberi: Bill Gates ‘Corona virüsü’ salgınını 5 yıl önceden bilmiş! ‘Bir sonraki salgın…’

12 Aralık tarihinden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, şuana kadar 8 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Toplamda 200 bin kişinin enfekte olduğu salgınla ilgili akıllara Bill Gates'in 2015 yılında yaptığı konuşma geldi. Gates, 2015 yaptığı bir TED X konuşmasında, dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmıştı ve "Önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti. İşte corona virüs salgınını yıllar önceden ön gören Microsoft'un kurucu Bill Gates'in o konuşmasının tamamı…

BİLL GATES CORONA VİRÜS SALGININI 5 YIL ÖNCEDEN BİLMİŞ

Gates, 5 yıl önce Corona Virüsü mesajlarını vermişti adeta. Nasıl yayılacağı gibi nasıl önlenebileceğine dair öngörülerini de paylaşmıştı.