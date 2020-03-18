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haberi: 'tan ile ilgili olay paylaşım! demişti! Gizli düşmanı açıkladı!

dünyayı kasıp kavururken, haberleri aralıksız gelmeye devam ediyor. Corona virüsü 150'yi aşkın ülkeye sıçrarken, 8 bine yakın insanın ölümüne neden açtı. Corona virüsü ile korkunç günler yaşayan ülkelerden biri de ! ABD Başkanı , corona virüsü için, '' ifadesini kullanmakta ısrar ederken, dikkat çeken bir tweet daha attı. Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaşıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Donald Trump'tan corona virüsü ile ilgili olay paylaşım! Çin virüsü demişti! Gizli düşmanı açıkladı!

Başkanı , ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Zaman zaman tepki çeken ifadeler kullanan Donald Trump, '' ifadesi ile Çin'i hedef aldı. Çin, ABD'ye sert tepki gösterdi, öfkeli olduklarını açıkladı. Ancak Trump, 'Çin Virüsü' sözlerinde ısrar etmeyi sürdürdü. Trump bugün ise dikkat çeken başka bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.

YİNE TWEET ATTI

Önemli atamaları ve devlet kararlarını dahi Twitter paylaşımları ile duyuran Trump, corona virüsü ile ilgili birçok açıklamasını da bu kanaldan yapıyor. Corona virüsü ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, yeni paylaşımında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.

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Son dakika haberi: Donald Trump'tan corona virüsü ile ilgili olay paylaşım! Çin virüsü demişti! Gizli düşmanı açıkladı!
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