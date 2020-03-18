Son dakika haberi: Donald Trump'tan corona virüsü ile ilgili olay paylaşım! Çin virüsü demişti! Gizli düşmanı açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Zaman zaman tepki çeken ifadeler kullanan Donald Trump, 'Çin Virüsü' ifadesi ile Çin'i hedef aldı. Çin, ABD'ye sert tepki gösterdi, öfkeli olduklarını açıkladı. Ancak Trump, 'Çin Virüsü' sözlerinde ısrar etmeyi sürdürdü. Trump bugün ise dikkat çeken başka bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.

YİNE TWEET ATTI

Önemli atamaları ve devlet kararlarını dahi Twitter paylaşımları ile duyuran Trump, corona virüsü ile ilgili birçok açıklamasını da bu kanaldan yapıyor. Corona virüsü ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, yeni paylaşımında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.