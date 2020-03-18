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Dünya sosyal medya fenomeninin son dakika paylaşımını konuşuyor! TikTok fenomeninden skandal paylaşım! Görenler dehşete kapıldı...

Çin’in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünya üzerinde hızla yayılım gösteren ile ilgili son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşanırken, TikTok adlı video paylaşım uygulamasında fenomen olan isimli kadının, dünya üzerinde 5 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü ile ilgili yaptığı akılalmaz video paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bir uçağın tuvalet bölümünde çekilen videoda fenomen kadının yaptıkları dehşete düşürdü. Louise’nin çektiği video paylaşımına eklediği nottaki detay şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

SABAH İNTERNET Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 07:05 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 07:05 ABONE OL
Dünya sosyal medya fenomeninin son dakika paylaşımını konuşuyor! TikTok fenomeninden skandal paylaşım! Görenler dehşete kapıldı...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs enfeksiyonuna ilişkin son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ederken, TikTok isimli sosyal medya uygulamasında fenomen olan Ava Louise adlı bir kadının, toplamda 5 binden fazla insanın hayatını kaybettiği corona virüsü ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bir uçağın tuvaletinde çekilen görüntülerde detaylar akıllara durgunluk verirken, fenomenin video esnasında söylediği sözler de dikkatleri üzerine topladı.

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ! SOSYAL MEDYA FENOMENİNDEN AKILALMAZ KORONAVİRÜS VİDEOSU...

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Dünya sosyal medya fenomeninin son dakika paylaşımını konuşuyor! TikTok fenomeninden skandal paylaşım! Görenler dehşete kapıldı...
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