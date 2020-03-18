Dünya sosyal medya fenomeninin son dakika paylaşımını konuşuyor! TikTok fenomeninden skandal paylaşım! Görenler dehşete kapıldı...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs enfeksiyonuna ilişkin son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ederken, TikTok isimli sosyal medya uygulamasında fenomen olan Ava Louise adlı bir kadının, toplamda 5 binden fazla insanın hayatını kaybettiği corona virüsü ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bir uçağın tuvaletinde çekilen görüntülerde detaylar akıllara durgunluk verirken, fenomenin video esnasında söylediği sözler de dikkatleri üzerine topladı.

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ! SOSYAL MEDYA FENOMENİNDEN AKILALMAZ KORONAVİRÜS VİDEOSU...

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…