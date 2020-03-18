Son Dakika Haberi | Tuzlu su corona virüsüne iyi gelir diye sıktılar… Yeni bir corona virüsü salgını ortaya çıktı!

Güney Kore'de, tuzlu su ile gargaranın boğaza iyi geldiği yönünde haberler üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Koreli sağlık görevlileri konuyla ilgili yeni gelişmeyi flaş açıklama olarak duyurdu ve insanları tuzlu spreyi ile ilgili uyardı. Seul'ün güneyindeki Gyeonggi Eyaletinde bulunan Seongnam kentinde bir kilisede, papaz ve karısı da dahil olmak üzere altı kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kilise daha sonra tuzlu su uygulamasına geçti. Üyeler, virüsün yayılmasını önlediğine inandıkları için bu uygulamayı başlattıklarını söylediler. Bu spreyi herkesin ağzına sıktılar.

Ancak kısa bir süre sonra dehşet verici gerçek ortaya çıktı. Tuzlu su nedeniyle yeni bir salgının ortaya çıktığı bildirildi.

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İşte yaşanan ve büyük bir ihmalin neden olduğu salgına ilişkin detaylar…

