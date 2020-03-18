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| Çekirge istilası hakkında korkutan açıklama! Corona virüsü nedeniyle toplantı yok, yeni çekirgeler geliyor!

Çekirge istilasında geldi. Virüs nedeniyle istilaya karşı önlem alınamıyor! 30 yılı aşkın süredir karşılaşılmamış bir çekirge vebası, ve 'yu vurmak üzere. Roma merkezli Çekirge Tahmin Uzmanı Keith Cressman, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, mevcut corona virüsü salgınının çekirge istilası hakkında yapılacak toplantıları engellediğini söyledi. Ölümcül corona virüsünün merkezi haline gelen Avrupa salgın ile uğraşırken, ve Asya ülkeleri çekirge istilası ile karşı karşıya. Son olarak, , ve çekirge istilası ile karşı karşıya gelmişti. Dahası, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Umman’da karınca istilası başladığı iddia edilmişti.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:30 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ| Çekirge istilası hakkında korkutan açıklama! Corona virüsü nedeniyle toplantı yok, yeni çekirgeler geliyor!

Corona virüsü tehdiidi Avrupa ve dünyayı sararken, 'da daha korkutucu bir gelişme yaşanıyor. Çekirge istilası ne yazık ki durdurulamıyor. BM tarafından bildirilen verilere göre yüz binlerce insanın yiyeceği olan tarım ürünleri tehdit altında. Üstelik, çekirgeleri başka ülkelere süpüren rüzgarlar durmasına rağmen, toprak altındaki yumurtalardan yeni çekirge yavruları çıkıyor. Çekirge Tahmin Uzmanı Keith Cressman, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün, çöl çekirgesi istilalarıyla karşı karşıya olan ülkelere acil yardım sağlayan ve potansiyel istilaların durumunu sürekli izleyen Locust Watch'da (Çekirge Takip Merkezi) çalışıyor. Kuruluşun en son tahmin raporuna göre, Boynuzu'nda yeni ve "son derece endişe verici" çekirge sürüleri oluşuyor.

SON 30 YILDA BU DENLİ ÇEKİRGE İSTİLASI GÖRÜLMEDİ!

Örgütle otuz yılı aşkın bir süredir çalışan Cressman, Pazartesi günü kamuoyuna yaptığı açıklamada, bölgenin daha önce böyle bir tehlikeyi uzun yıllar önce, 1987-1989 veba döneminde gördüğünü söyledi.

İşte istilaya ilişkin gözlemevinin kan donduran tespitleri...

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SON DAKİKA HABERİ| Çekirge istilası hakkında korkutan açıklama! Corona virüsü nedeniyle toplantı yok, yeni çekirgeler geliyor!
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