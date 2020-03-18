Son Dakika Haberler | Corona virüsü canlı harita ile güncel veriler: 18 Mart Corona virüsünde vaka sayısı ve ölüm oranı yüzde kaç?

Geçtiğimiz yılın son ayında ortaya çıkan corona virüsünün merkezi artık Avrupa… Milyonlarca kişi kısmi karantina ya da sokağa çıkma yasağı ile yaşıyor. Bunun nedeni, yayılma hızı oldukça yüksek olan bu virüsün daha fazla insana bulaşmasını engellemek. Yayılma hızı, canlı corona virüsü haritası ile açık bir şekilde görülüyor. Corona virüsün hangi ülkede ne kadar yayıldığı ve ne kadar ölüme neden olduğu merak ediliyor. Bunun için vatandaşlar, corona virüsü haritasını araştırıyorlar. Haberimizde, 2020 Corona virüsü canlı haritası yer alıyor.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI VERİLER: NE KADAR ÖLÜ NE KADAR HASTA VAR?

İşte, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüse ait son veriler ve canlı harita...