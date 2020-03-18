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Son Dakika Haberler | canlı harita ile güncel veriler: 18 Mart Corona virüsünde vaka sayısı ve ölüm oranı yüzde kaç?

güncel vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Yeni corona virüsü sonucu ortaya çıkan COVID-19 salgını dünya çapında hızla yayılırken, anlık vaka ve ölüm sayıları da harita üzerinden insanlar tarafından takip ediliyor. Mart ayı başında Dünya Sağlık Örgütü’nün yüzde 3.4 olarak açıkladığı ölüm oranında düşük miktarda da olsa artış yaşanıyor. Peki, corona virüsü haritası canlı verilerde ölüm oranı yüzde kaç gözüküyor, dünyada ve ’de vaka sayısı kaç? Haberimizde, corona virüsü canlı haritası takip ekranı bulunuyor. Bu sayfadan dünya geneli haritalı vaka ve ölü sayısı ile coronavirüs hangi şehirde ve ülkede öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 10:01 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Corona virüsü canlı harita ile güncel veriler: 18 Mart Corona virüsünde vaka sayısı ve ölüm oranı yüzde kaç?

Geçtiğimiz yılın son ayında ortaya çıkan corona virüsünün merkezi artık Avrupa… Milyonlarca kişi kısmi karantina ya da sokağa çıkma yasağı ile yaşıyor. Bunun nedeni, yayılma hızı oldukça yüksek olan bu virüsün daha fazla insana bulaşmasını engellemek. Yayılma hızı, canlı haritası ile açık bir şekilde görülüyor. Corona virüsün hangi ülkede ne kadar yayıldığı ve ne kadar ölüme neden olduğu merak ediliyor. Bunun için vatandaşlar, corona virüsü haritasını araştırıyorlar. Haberimizde, 2020 Corona virüsü canlı haritası yer alıyor.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI VERİLER: NE KADAR ÖLÜ NE KADAR HASTA VAR?

İşte, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüse ait son veriler ve canlı harita...

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Son Dakika Haberler | Corona virüsü canlı harita ile güncel veriler: 18 Mart Corona virüsünde vaka sayısı ve ölüm oranı yüzde kaç?
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