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Son dakika: Hastaneler için önemli karar! O uygulama devreye sokuldu

Son dakika haberi: hastaneler için önemli bir karar yayımladı. 'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı tüm hastaneler için olası bir afet ve anında hastanelerin kendi kendilerine yetebilmeleri için yönetmelik hazırladı. İlk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmaları gerektiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:16 ABONE OL
Son dakika: Hastaneler için önemli karar! O uygulama devreye sokuldu

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, corona virüsün yayılması sonrası ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak olarak belirlendi.

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsıyor.

Buna göre, Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koordine etme görevi il sağlık müdürlüğündedir. Gerektiğinde bu görevi il sağlık müdürü adına acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütülecek.

HAP uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Hastaneler için önemli karar! O uygulama devreye sokuldu
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