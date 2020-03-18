Son dakika: İngiltere'de bir Türk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. North Middlesex Hastanesi'nde tedavi altında olan Ergönül, koronavirüs tedavisi sırasında zatürre de geçirdi. Ergönül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslen Kahramanmaraşlı olan Egönül'ün arkadaşlarından Ahmet Güven, basına yaptığı açıklamada, "İngiltere'yi etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Güzel insan sevgili Hayri Ergönül'ü kaybettik. Hayri, insanlar arasında dostluğun ve dayanışmanın gelişmesi için çalışan ve toplum için emek veren değerli bir insandı" dedi.

İNGİLTERE'DE KORONA VİRÜSÜ VAKALARI 2 BİNE YAKLAŞTI

İngiliz Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı'nın yaptığı açıklamada İngiltere'de toplam korona virüsü vakasının bin 950 kişiye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Departmanı, son 24 saatte vakaların 407 kişi arttığını açıkladı.

Avrupa'yı hızlı bir şekilde etkisi altına alan korona virüsü salgını, Çin'den sonra salgının yeni merkezi haline geldi. Çoğu Avrupa ülkesi olağanüstü hal, sokağa çıkma yasağı ve ulusal acil durum ilan ederken İngiltere Hükümeti, salgın karşısında sessizliğini koruyor. Tüm dünyada okullara ara verilirken İngiltere okulları açık tutmaya devam ediyor. Komşu ülkelerin aldığı tedbirleri öğrenen halk, İngiltere'de benzer tedbirler uygulanmadan marketlere hücum ediyor. İngilizler marketlerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Rafların ise tamamen boş olduğu görülüyor.

İngiltere'de şu ana kadar toplam bin 950 korona virüsü vakası bildirildi, vakalardan 71'i hayatını kaybetti.

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