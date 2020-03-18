SON DAKİKA KORKUNÇ SÖZLER: İngiltere'den şoke eden corona virüs açıklaması: '20 bin kişinin ölmesi iyi bir sonuç'

Coronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde ülkeler ardı ardına tedbirlerini açıklarken korkutan uyarılar de geliyor. Corona virüsle ilgili bir son dakika haberi de İngiltere'den geldi. İngiltere'de coronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bin 950 olarak belirtildi.

"35 İLA 55 BİN KİŞİYE VİRÜS BULAŞMIŞ OLABİLİR"

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, İngiltere Parlamentosunun Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesinde, coronavirüsle mücadeleye ilişkin soruları yanıtladı.

İngiltere genelinde şu an 35 bin ila 55 bin kişiye virüs bulaşmış olabileceğini kaydeden Vallance'a, hükümetin yaklaşımının ölü sayısını yüz binlerden on binlere indirip indirmeyeceği soruldu.

"20 BİN VE ALTINA İNDİREBİLİRSEK BU İYİ BİR SONUÇ"

Olası ölü sayısını indirmeyi umduklarını kaydeden Vallance, "Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, her yıl mevsimsel gribin yaklaşık 8 bin can aldığı düşünülüyor. Kovid-19'da bunu 20 bin ve altına indirebilirsek bu iyi bir sonuç olacaktır. Bu, hala korkunç ve halen çok sayıda ölüm demek." diye konuştu.

Vallance, bu sayının bile sağlık hizmetleri üzerinde büyük bir yük anlamına geldiğinin altını çizdi.