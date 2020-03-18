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’da bir milletvekili koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs ülkesi 'da da ölümlere neden oluyor. Öte yandan Ukrayna’da bir milletvekilinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 18:15 ABONE OL
Ukrayna’da bir milletvekili koronavirüse yakalandı!

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs tespit edilen 14 kişi arasında bir milletvekilinin de bulunduğunu açıkladı.
Ukrayna Parlamentosu'nda 'Dovira' adlı parlamento grubunun üyesi olan milletvekili Sergiy Şahov, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını doğrulayarak, "Kendimi izole ettim, insanlarla temasta bulunmadım. Ateşim düştü, kendimi iyi hissediyorum, her şeyin düzeleceğini umuyorum" dedi. 45 yaşındaki milletvekilinin kısa süre önce Fransa'dan döndüğü belirtildi.

KİEV'DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Öte yandan Ukayna'nın başkenti Kiev'de koronavirüs nedeniyle 'acil durum' ilan edildi. Kararın tüm sağlık ve güvenlik kurumlarının koronavirüsle mücadele için seferber edilmesi amacıyla alındığı belirtildi.
Ukrayna'da şu ana kadar 14 vaka tespit edilirken, iki kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Ukrayna’da bir milletvekili koronavirüse yakalandı!
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