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Ukraynalı milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Şahov, telefon bağlantısı yaptığı bir televizyon programında, kendisinde virüsün çıktığını söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 17:17 ABONE OL
Ukraynalı milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Sergey Şahov'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Şahov, telefon bağlantısı yaptığı bir televizyon programında, kendisinde virüsün çıktığını söyledi.

Kiev bölgesinde, acil durum ilan edildi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 147'YE ULAŞTI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Moskova bölgesinde 31, Tomsk bölgesinde 1 ve Novosibirsk bölgesinde 1 vatandaşta daha virüsün tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 147'ye yükseldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, salgın nedeniyle ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'a yapılacak uçak seferlerine sınırlama getirildiğini açıkladı.

Spor Bakanlığı ise 21 Mart'tan itibaren ülkedeki spor etkinliklerinin iptal edilmesini önerirken, Kayak Federasyonu Milli Kayak Şampiyonasını iptal etti.

BELARUS'TA 51 VAKA

Belarus Sağlık Bakanlığı, 51 kişide virüsün rastlandığını açıkladı.

ÖZBEKİSTAN'DA 2 YENİ VAKA

Özbekistan'da 2 vaka daha tespit edilerek toplam sayı 15 oldu.

KAZAKİSTAN'DA KOVİD-19 VAKASI 36

Kazakistan'da virüse 1 kişide daha rastlanmasıyla sayı 36'ya çıktı.

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Ukraynalı milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi
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