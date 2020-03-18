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'daki kamplarında Kovid-19'a karşı önlemler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 'ın Ege adalarındaki kamplarına personel dışında kimsenin girmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:22 ABONE OL
Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında Kovid-19'a karşı önlemler

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığınca yapılan açıklamada, sadece personelin girmesine izin verilecek kamp alanına, personel dışında girişlerin en az 2 haftalığına askıya alındığı belirtildi.

Kampa getirilecek yeni sığınmacıların ilk olarak sağlık kontrolünden geçeceği kaydedilen açıklamada, her kampa özel karantina bölümleri kurulacağı vurgulandı.

Kamp içi ve dışı hareketliliğin sınırlandırılması için sığınmacılara teşvikte bulunulacağına dikkat çekilen açıklamada, kamptaki spor salonu ve kütüphane gibi çeşitli faaliyetlerin de sonlandırılacağı ifade edildi.

VİRÜSÜN, MORİA KAMPI'NA SIÇRAMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Bu arada, Midilli Adası'ndaki Plomari kasabasındaki bir süpermarkette çalışan Yunan vatandaşı 40 yaşındaki bir kadında, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, virüsün kötü koşullarıyla anılan Moria Kampı'na sıçramasından endişe ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında, yeni tip koronavirüs salgınının hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında Kovid-19'a karşı önlemler
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