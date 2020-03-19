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15 yıldır sahibinin mezarından ayrılmıyor

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
15 yıldır sahibinin mezarından ayrılmıyor
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan bir köpeğin hikâyesi duyanları hüzünlendiriyor. Sahibini trafik kazasında kaybeden köpek, 15 yıldır sahibinin mezarının başından ayrılmıyor. Mezarın bulunduğu yol üzerinde yaşayan çevre sakinleri, 2004'ten bu yana mezarın çevresinde yaşayan köpeğin sahibinin dönmesini beklediğini dile getirdi. Ölen sahibinin akrabalarının sahip çıkmadığı vefalı köpek, sahibinin mezarından ayrılmayı reddediyor. Japonya'da yaşanan benzer bir hikâye nedeniyle çevre halkı köpeğe "Rus Hachiko" adını verdi. Tokyo Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Hidesaburo Ueno'nun ölümünden sonra köpeği "Hachiko", sahibini 10 yıl boyunca metroda bekledi. Metroda ölen ve heykeli yapılan "Hachiko", sadakat ve insan-hayvan ilişkisinin sembolü haline gelmişti.
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